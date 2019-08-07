Порошенко вернулся на Украину. События дня. ФАН-ТВ

Порошенко вернулся на Украину Петр Порошенко вернулся на Украину, сообщают местные СМИ. За границу в отпуск он отправился в конце июля. Отдыхал в Германии и Объединенных Арабских Эмиратах. Однако сейчас на Украине его ждет не менее «жаркий» период, но вовсе не под палящим солнцем. Против экс-президента страны возбуждено 12 уголовных дел. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, госизмене.

Долг Украины перед СНГ Более 300 миллионов рублей. Такую сумму власти Украины задолжали СНГ, сообщают в МИД России. Взносы в единый бюджет Киев перестал выплачивать с 2014 года. С этого же периода Украина не председательствует в Содружестве. Однако страна до сих пор остается членом СНГ, она не присылала уведомлений о выходе. Общий порядок погашения задолженности Киевом в Содружестве определят позже.

В США задержан гражданин РФ Задержанного в США россиянина Владимира Кузнецова отпустили под залог. Суд по его делу может пройти в сентябре. Нашего соотечественника задержали в американском штате Пенсильвания. Его подозревают в незаконном экспорте в Россию комплектующих для оружия, произведенного в Штатах. Владимиру Кузнецову может грозить до 20 лет лишения свободы. Добавим, в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщили, что не знают подробности задержания россиянина. Дипломаты держат ситуацию на контроле.