Сафронов рассказал, что одолжил 35 тысяч долларов Вилли Токареву на операцию

Москва, 7 августа. Знаменитый российский художник Никас Сафронов рассказал о случае, когда одолжил Вилли Токареву на операцию 35 тысяч долларов.

Размышлениями на тему культурный деятель поделился в интервью изданию Pro Zvezd, уточнив, что этот случай произошел примерно два года назад, когда певцу потребовалось оперативное вмешательство.

«Я даже не стал спрашивать, для чего ему средства, и дал имеющиеся у меня 35 тысяч долларов. Когда через четыре месяца он возвращал мне деньги, я узнал, что они нужны были ему для оплаты сложной операции на сердце», — рассказал художник.

По словам Сафронова, в знак благодарности через несколько месяцев, Токарев, отдав долг, презентовал шахматы, где все фигуры были сделаны вручную и в единственном экземпляре.

Художник напомнил, что Вилли Токарев был человеком обязательным и всегда возвращал взятые долги, и также делал подарки выручавшим его людям. Например, подарил машину поклоннику, который помог его с покупкой жилья.

Как напоминает «Газета.ru», о смерти артиста 4 августа сообщил ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Николай Тамразов со ссылкой на близких Токарева. К настоящему моменту точная причина смерти артиста неизвестна.

На днях стало известно, что Вилли Токарев оставил вдове и детям внушительное наследство. По данным СМИ, у покойного есть двухкомнaтнaя квaртирa в Ялте, квaртирa в Москве, расположенная нa Котельнической нaбережной, а также дом в США.