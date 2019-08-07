Москва, 7 августа. Великобритания, США и Китай возглавляют список стран, жители которых чаще других путешествуют по миру. Об этом говорят данные Международной ассоциации воздушного транспорта.

Отмечается, что число путешественников, которые выбирали самолет в качестве средства передвижения, выросло в 2018 году почти на 7% и достигло 4,4 миллиарда пассажиров. Стало известно, граждане каких стран путешествуют по миру чаще всех. Как сообщает сайт АТОР, в прошлом году более 126 миллионов граждан Великобритании (8,6% всех пассажиров) летали на лайнерах в другие государства. На втором месте по перелетам в другие страны — американцы. В 2018 году воздушные борта перевезли 111,5 миллионов туристов из США или 7,6% всех авиапассажиров. На третьем месте — Китай. 97 миллионов граждан этой страны (6,6% общего потока) посещали другие страны. На четвертом месте расположилась Германия (более 94 миллионов), на пятом — Франция с 60 миллионами авиапассажиров.

Ранее стало известно, туристы каких стран чаще всего посещают Россию. Россию в первом квартале 2019 года посетили 6,4 миллиона иностранцев, из которых почти 470 тысяч приехали в страну с туристическими целями, что на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стало известно, что чаще всего посещают Россию туристы из стран постсоветского пространства — 4,7 миллиона человек.

Так, украинцы приезжали за указанный период в РФ чаще других иностранцев (1,7 миллиона человек). На втором месте списка оказались жители Казахстана, из этого государства в первом квартале 2019 года приехали 870 тысяч человек. Замкнул тройку лидеров Узбекистан — 635 тысяч побывавших в России туристов. Продолжили список Таджикистан и Китай.

Еще одной группой стран, которые дают большой общий въездной поток, являются приграничные государства, где проживает существенное количество россиян. Как сообщает АТОР, чаще всего жители, например, Финляндии, Польши и Эстонии приезжают в Россию на один день и не являются туристами в привычном понимании.

В десятку стран дальнего зарубежья, откуда приезжает в Россию большое количество туристов, входят Южная Корея, Германия, Китай, Израиль, Франция, Италия, Таиланд, Турция, США и Япония.

Ранее сервис Aviasales сообщил, что российские туристы стали меньше приобретать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию. При этом специалисты отметили страны, спрос на перелеты в которые остался на прежней отметке. К примеру, продажи авиабилетов из России в Грецию, Данию и на Украину практически не увеличились.

Также был составлен рейтинг самых популярных стран у российских путешественников для отдыха на майские праздники. По данным специалистов, чаще всего туристы из РФ отправляются в ОАЭ, Турцию и Грузию.

Россия попала в топ-20 самых посещаемых стран мира по версии Всемирной туристской организацией. По данным UNWTO, в 2018 году Россию посетили 24,6 миллиона туристов, что позволило стране оказаться на 16-м месте рейтинга самых посещаемых стран. Первое место в рейтинге заняла Франция, ее посетили 93,2 миллиона туристов за прошлый год. Вторую строчку в списке самых популярных у туристов стран заняла Испания с 82,8 миллиона туристов в прошлом году. Замыкает тройку лидеров по количеству туристов Китай — 62,9 миллиона человек. Чуть меньше туристов посетили Италию — 62,1 миллиона человек.

Кроме того, UNWTO назвала страны с самым большим приростом туристов по сравнению с предыдущими годами. Первую строчку занял Эквадор, в эту страну в 2018 году приехали на 51% туристов больше, чем ранее. Также среди лидеров оказались Египет с приростом в 36,8%, Тувалу (35,5%) и Уганда (31,9%).

Ранее путешественники назвали самые фотографируемые мировые достопримечательности. Первую строчку рейтинга занимает одна из самых знаменитых башен в мире — Эйфелева. За нее проголосовали 18% туристов. Второе место заняла турецкая Каппадокия, за нее проголосовали 15% туристов. Замкнул тройку самых фотографируемых мест мира римский Колизей с 13% голосов.