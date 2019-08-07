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В Ингушетии в районе режима КТО идет бой

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В Ингушетии в районе режима КТО идет бой

Магас, 7 августа. Источник сообщил о бое в Малгобекском районе Ингушетии, где был введен режим контртеррористической операции.

По данным РИА Новости, инцидент произошел в населенном пункте Вознесенское: речь идет о перестрелке между представителями правоохранительных органов и неизвестными пока боевиками.

«По предварительным данным, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь», — уточнил собеседник информационного агентства.

Как напоминает «Газета.ru», согласно информации, поступившей из регионального оперативного штаба, режим контртеррористической операции введен с 04:30 в среду на территории селения.

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Источник: РИА Новости
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