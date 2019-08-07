Названы пять ключевых причин незанятости в России

Москва, 7 августа. В Росстате провели исследование и установили главные причины незанятости в России.

Так, согласно данным за первый квартал текущего года, среди безработных граждан, имеющих опыт работы, 16,1% бросили прежнее место работы по причине сокращения штатов, ликвидацией предприятия или собственного дела. Отмечается, что по собственному желанию уволиться решили 26,6%.

По данным Росстата, более 6% перестали работать в результате окончания срока действия срочного договора или соглашения гражданско-правового характера, передает RT.

Кроме того, 0,3% не работали из-за увольнения из армии РФ. Почти четверть россиян — 26,8% — сослались на прочие причины.

Ранее были названы самые популярные профессии среди мужчин и женщин в России в прошлом году. Оказалось, что женщины чаще всего работают продавцами и кассирами, мужчины — водителями.