Каракас, 7 августа. Власти Венесуэлы готовы на диалог с американской стороной, есть надежда на новый характер отношений между странами. Об этом заявил в интервью американскому журналисту Максу Блюменталю лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

«Я говорил Дональду Трампу, если в какой-то день появится шанс для уважительного диалога и понимания, я буду готов протянуть руку», — напомнил он.

При этом Мадуро рассчитывает на новый диалог и характер отношений между Каракасом и Вашингтоном.

В Венесуэле в конце января текущего года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава оппозиции Хуан Гуайдо вопреки закону провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных государств во главе с США заявили о признании Гуайдо. Единственно законный президент латиноамериканской страны Мадуро назвал Гуайдо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро.

Западные нанятые СМИ специально извращают действительное положение дел в Венесуэле, распространяя поддельные данные и фейковую информацию. Так, журналисты опубликовали вброс о призрачном «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российского перевозчика, а также липовые сообщения о так называемой ЧВК «Вагнер», будто бы направленной в Каракас. Правда, все эти лженовости были опровергнуты РФ и Венесуэлой, а также теми изданиями, которые их публиковали.