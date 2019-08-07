Якутск окутал дым от лесных пожаров

Якутск, 7 августа. Столицу Якутии окутало дымом от природных пожаров в Сибири и северных районов региона.

Об этом говорилось на заседании оперативной рабочей группы правительства и МЧС по информированию населения о пожарной обстановке в республике. Кроме Якутска в зону задымления попали населенные пункты в 12 районах Якутии.

Как уточняет «Газета.ru», в настоящее время в регионе зарегистрировано 116 лесных пожаров на общей площади более 900 тысяч гектаров. В настоящее время специалисты занимаются тушением 15 очагов.