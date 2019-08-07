Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Якутск окутал дым от лесных пожаров

37
0 Оставить комментарий

Якутск окутал дым от лесных пожаров

Якутск, 7 августа. Столицу Якутии окутало дымом от природных пожаров в Сибири и северных районов региона.

Об этом говорилось на заседании оперативной рабочей группы правительства и МЧС по информированию населения о пожарной обстановке в республике. Кроме Якутска в зону задымления попали населенные пункты в 12 районах Якутии.

Как уточняет «Газета.ru», в настоящее время в регионе зарегистрировано 116 лесных пожаров на общей площади более 900 тысяч гектаров. В настоящее время специалисты занимаются тушением 15 очагов.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров