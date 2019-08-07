Мадуро обвинил Болтона в подготовке покушения на него

Каракас, 7 августа. Президент Венесуэлы считает, что за покушением на него в августе 2018 года стоит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

С заявлением на тему лидер Боливарианской Республики выступил во время интервью американскому журналисту Максу Блюменталю, уточнив, правда, что у него нет оснований винить в случившемся хозяина Белого дома.

«У меня есть доказательства, что покушение было совершено по распоряжению Джона Болтона из Белого дома… Все ведет к Джону Болтону, у которого криминальный образ мыслей, мышление убийцы», — сказал Мадуро.

«Я не могу обвинять президента Трампа, в этот момент не могу, но у меня есть все основания просить расследование действий Джона Болтона», — констатировал президент Венесуэлы.

Как напоминает «Газета.ru», неудачная попытка покушения на Николаса Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года в Каракасе во время торжественного парада в честь годовщины создания Национальной боливарианской гвардии.

К трибуне, где находился президент и высокопоставленные члены правительства, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. При покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, глава государства тогда не пострадал.

Добавим, что накануне пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что США рассматривают все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле и будут использовать все необходимые средства для свержения власти венесуэльского лидера Николаса Мадуро.