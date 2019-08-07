Жители Сирии восстанавливают район в Алеппо за счет продукции с местного завода

Дамаск, 7 августа. Жилой район в сирийском Алеппо почти полностью восстановили благодаря продукции расположенного в промышленном районе города карьерного предприятия по переработке известняка.

Завод компании «Аль-Абдан» занимается дроблением известняка и разделением полученного материала для изготовления бетона, асфальта, тротуарной плитки и блоков. На предприятии работают примерно 50 человек, его продукция использовалась для ремонта местной воздушной гавани и трассы Алеппо — Дамаск.

Как рассказал один из рабочих предприятия, работа непростая, поскольку сегодня в Сирии жаркая погода, передает РИА Новости.

«Но я не жалуюсь, мне хорошо платят, так что я могу прокормить свою семью», — заявил он.

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике длится с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На данном этапе власти страны работают над восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.