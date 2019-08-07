Стали известны подробности ДТП с автобусом на Сахалине

Южно-Сахалинск, 7 августа. Рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем с кран-балкой на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха». Федеральное агентство новостей публикует подробности ДТП.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, водитель грузовика решил повернуть налево, находясь на обочине дороги. Он не убедился в безопасности маневра и врезался в пассажирский автобус, который двигался в попутном направлении.

В салоне автобуса находился 21 пассажир. Ранее появилась информация о 12 пострадавших, по уточненным данным в ДТП получили травмы шесть человек, погибших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Макаровскому ГО и сотрудники ГИБДД.

Ранее в Башкирии легковой автомобиль врезался в мотоцикл. Инцидент произошел в Уфе на улице Авроры, сообщает телеканал «360».