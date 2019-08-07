США признали наличие сторонников ИГ в сирийском лагере «Эль-Холь»

Вашингтон, 7 августа. В американском военном ведомстве признали, что в Сирии на территории лагеря «Эль-Холь» находятся многочисленные сторонники запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

Об этом говорится в специальном докладе, который подготовил генеральный инспектор американского военного ведомства о ходе проводимой США и союзниками в Сирии и Ираке операции «Непоколебимая решимость».

Как напоминает «Газета.ru», лагерь беженцев, о котором в документе упоминает Гленн Файн, расположен на территории, которая контролируется союзными Соединенным Штатам отрядами курдов.

«Лагерь «Эль-Холь» представляет проблему с точки зрения безопасности из-за большого числа членов семей и сторонников ИГИЛ1 в лагере, и призывает к репатриации сторонников группировки в страны их происхождения», — отметил генинспектор Пентагона.

К слову, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп угрожал отпустить восвояси тех террористов «Исламского государства», которых откажутся забирать свои страны.

Кроме того, не лишним будет напомнить, что существует практика, когда в проамериканские исламистские группировки проводится набор боевиков, в том числе — из бывших членов ИГ1.

Добавим, что ранее генеральный инспектор Пентагона Гленн Файн в докладе сообщил, что «Исламское государство» якобы находится в процессе возрождения в Сирии, а также укрепляет позиции в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.