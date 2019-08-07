Руководство Twitter признало использование данных пользователей без разрешения

Cан-Франциско, 7 августа. Руководство Twitter признало использование в течение года данных некоторых пользователей и извинилось перед ними. Заявление опубликовано на официальном сайте социальной сети.

В нем сообщается, что Twitter мог передавать некоторые данные пользователей, в том случае, если они просматривали в социальной сети информацию о каком-либо мобильном приложении, а затем устанавливали его или взаимодействовали с ним каким-либо другим способом. В компании подчеркивают, что соответствующая проблема существовала с мая 2018 года.

Также Twitter показывал пользователям мобильных устройств рекламу, используя информацию о модели смартфона, даже если пользователи не давали согласие на обработку такой информации. Сообщается, эта проблема была устранена в августе 2019 года.

«Мы приносим извинения за то, что это произошло, и принимаем меры, чтобы удостовериться, что мы не повторим такую ошибку», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что не располагают информацией, сколько человек могли пострадать в результате такого незаконного сбора информации.

Ранее Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии без объяснения причин. В диппредставительстве заявили, что это связано с критикой псевдогуманитарной организации «Белые каски». Позже в Twitter восстановили аккаунт, однако не объяснили, почему блокировка произошла.

«Мы не даем комментарии по конкретным аккаунтам из соображений охраны личных данных и безопасности», — заявил в ответ представитель пресс-службы компании Ян Планшет.

В МИД РФ назвали блокировку страницы посольства РФ Сирии актом цензуры и нарушением свободы слова со стороны социальной сети, сообщает «Газета.ru».

Напомним, в апреле cуд Москвы оштрафовал Twitter на три тысячи рублей. Компанию наказали за отказ сообщить, где хранятся данные российских пользователей, сообщает телеканал «360».