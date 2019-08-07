Режим КТО введен в Малогбекском районе Ингушетии

Магас, 7 августа. Региональный оперативный штаб сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии.

Согласно информации, поступившей из оперативного штаба, режим контртеррористической операции введен утром в среду на территории села Вознесенское.

«Начальником УФСБ России по Ингушетии принято решение о проведении с 04.30 мск среды КТО на территории селения Вознесенское Малгобекского района», — говорится в сообщении.

Напомним, что режим контртеррористической операции вводится для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий. Для проведения операции ФСБ создает группировку, в которую могут быть включены военные, нацгвардия, полиция, спасатели и сотрудники других ведомств.