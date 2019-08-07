На Украине заявили, что глобальному сообществу нужен новый миропорядок

Киев, 7 августа. Замминистра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука считает, что глобальному сообществу нужен новый миропорядок.

С заявлением на тему украинский чиновник выступил в эфире телевизионного канала NewsOne, уточнив, что именно этот процесс поможет планете «выйти из кризиса» и решить многие вопросы.

«Сейчас мы все являемся свидетелями глобального кризиса, который заключается в постоянном пренебрежении достигнутыми договоренностями различными государствами», — пояснил Тука.

Замминистра украинского правительства также добавил, что механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, «устарели», а глобальная система безопасности «полностью уничтожилась».

«В этой всей «каше» нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше — сейчас не функционирует. На данный момент просто не работают те механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны», — констатировал Георгий Тука.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе бывший госсекретарь США Кондолиза Райс призвала украинцев «не отторгать россиян», а также жить в мире с соседями. По ее словам, не стоит отвергать соседнее государство, которое стремится жить дружно с Украиной.

Также в ходе беседы с журналистами политик уточнила, что США не следует принимать новые санкции против России, так как в скором времени уже «будет нечего и некого будет ограничивать».