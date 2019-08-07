Сын Анджелины Джоли покинет родительский дом ради учебы в Сеуле

Лос-Анджелес, 7 августа. Старший сын актрисы Анджелины Джоли Мэддокс поступил в университет Енсе в Южной Корее, где будет изучать биохимию.

После расставания с Брэдом Питтом Анджелина Джоли, как пишут СМИ, начала проводить больше времени со своими детьми. Она купила большой дом в Лос-Анджелесе, который стал семейным гнездом. Но уже в августе старший сын актрисы покинет семью ради учебы в одном из вузов Сеула.

По словам актрисы, Мэддокс всегда учился блестяще и был принят сразу в несколько университетов, но выбрал один из самых далеких от дома. Злые языки говорят, что причиной такого «бегства» стала атмосфера непрекращающегося конфликта между его матерью и Питтом — их бракоразводный процесс длится уже три года.

Мэддокс определился с вузом еще в прошлом году. Тогда он и Джоли лично съездили в Сеул, где посетили университетский кампус. К слову, Енсе — старейшее из корейских высших учебных заведений, оно было основано в 1885 году.

Как пишет журнал People, Джоли гордится способностями сына, но будет по нему скучать. Она рассказала, что Мэддокс, выбрав вуз, начал упорно изучать корейский язык и добился внушительных успехов.

Напомним, у Анджелины Джоли шестеро детей, трое из которых — усыновленные. Мэддокс был усыновлен в марте 2002 года в Камбодже, где он жил в сиротском приюте для беженцев.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что 13-летняя дочь актрисы Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу, устав от внимания фанатов ее звездной матери.