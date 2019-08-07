Вашингтон, 7 августа. Пентагон считает, что запрещенное в РФ «Исламское государство»1 якобы находится в процессе возрождения в Сирии, а также укрепляет позиции в Ираке.

Об этом и не только говорится в специальном докладе, который подготовил генеральный инспектор американского военного ведомства о ходе проводимой Штатами в Сирии и Ираке операции «Непоколебимая решимость».

«Несмотря на то, что территориальный «халифат» был потерян, ИГ1 укрепляет свои возможности для ведения повстанческой деятельности в Ираке и также находилось в этом квартале в процессе возрождения в Сирии», — отмечено в обнародованном документе.

По мнению генерального инспектора Пентагона Гленна Файна, к такому развитию событий якобы привело «сокращение присутствия» в регионе сил США, поэтому контингент сил коалиции обладает «ограниченными возможностями».

«Сокращение присутствия сил США привело к уменьшению поддержки, доступной силам партнеров в Сирии, в тот самый момент, когда им необходимо больше подготовки и оборудования, чтобы дать ответ на возрождение ИГ», — отметил инспектор.

Как напоминает «Газета.ru», в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирийской Арабской Республики. Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней, однако американские военные до сих пор находятся на территории государства.

Добавим, что военный контингент США и их союзников находится в САР незаконно, в отличие от Воздушно-космических сил России, которые были приглашены сирийскими властями для наведения порядка. Именно ВКС РФ и правительственные войска Сирии внесли подавляющий вклад в разгром основных сил ИГ.

По мнению экспертов, если бы не присутствие в Арабской Республике военного контингента США и союзников, которые, по сути, поддерживают террористов, остатки сил «Исламского государства» в Сирии уже давно были бы уничтожены.

1 Организация запрещена на территории РФ.