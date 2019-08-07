СМИ сообщили о возвращении Порошенко на Украину

Киев, 7 августа. Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев в среду ночью, сообщает «Страна.ua».

Как пишет издание, Порошенко вернулся на Украину после отпуска, в ходе которого он отказался от положенной ему государственной охраны.

«Порошенко сегодня ночью вернулся из отпуска в Киев. Его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубае 6 августа в 20.35 по киевскому времени и приземлился в аэропорту Жуляны в 02.30», — говорится в сообщении.

Напомним, что бывший украинский президент отправился за границу вместе с семьей в конце июля. Сообщалось, что пунктами назначения Порошенко и его родственников стали Объединенные Арабские Эмираты и Германия.

Ранее стало известно, что в отношении экс-главы государства на Украине возбуждено уже 12-е уголовное дело. На этот раз его подозревают в переводе денег в оффшоры с использованием фальшивых контрактов, что принесло украинскому бюджету колоссальные убытки.

Накануне уголовное дело против Порошенко возбудили в Панаме. По версии панамской прокуратуры, он может быть причастен к отмыванию доходов, полученных преступным путем. Сообщается, что бывший президент и его соратники использовали Панаму для сокрытия преступной прибыли, денежных активов и недвижимости, неуплаты налогов в казну Украины и отмывания украденных у украинского государства средств.

В начале августа в СМИ появилась информация, что Порошенко обратился к американским лоббистам для защиты от уголовных дел, возбужденных на Украине.

Как пишет «Газета.ру», Петр Порошенко является свидетелем во всех уголовных делах, расследуемых украинскими правоохранителями.