Певец Маликов показал фото отдыха с годовалым сыном из Геленджика

Москва, 7 августа. Известный российский певец Дмитрий Маликов отдыхает вместе с семьей в Геленджике. В Instagram он опубликовал фотографии с годовалым сыном Марком.
На снимке Дмитрий вместе с сыном одеты в шорты с одинаковой расцветкой, на голове ребенка заботливо одета шляпа.
«Счастье есть!» — подписал фотографию Маликов.
Россияне положительно отреагировали на фотографии Маликова с сыном.
«Замечательный мужик сына вывез в Геленджик», — написала lesya_sh97.
«Зачетный фэмили лук», — считает suprunyuliya.
«Крутые парнишки в крутых штанишках», — victoria_kolushkina
«Какие классные!» — оставила комментарий певица Ирина Салтыкова.
Это второй ребенок в семье Маликовых. У него есть взрослая дочь Стефания. Певец рассказал журналистам, что старается наслаждаться каждым моментом, проведенным рядом с сыном.
Напомним, Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон. В 2000 году у пары родилась дочь Стефания. Кроме того, у супруги музыканта есть дочь Ольга от первого брака.
Отметим, ранее пародист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись со своей дочерью, когда ей было полгода. На видеозаписи девочка демонстрирует свою любовь к отцу. Так, в начале ролика артист вместе с ребенком сидит на диване и режет игрушечные овощи, а на другом кадре пародист находится уже по другую сторону камеры.
«Скажи, папочка любимый», — просит Максим Галкин.
«Любимый», — отвечает Лиза Галкина.
Максим Галкин подписал видеозапись словами «как время летит».
Ранее стало известно, что старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта определился с будущей профессией. Он решил выучиться на биохимика и отправился в Сеул, сообщает телеканал «360».