Певец Маликов показал фото отдыха с годовалым сыном из Геленджика

Москва, 7 августа. Известный российский певец Дмитрий Маликов отдыхает вместе с семьей в Геленджике. В Instagram он опубликовал фотографии с годовалым сыном Марком.

На снимке Дмитрий вместе с сыном одеты в шорты с одинаковой расцветкой, на голове ребенка заботливо одета шляпа.

«Счастье есть!» — подписал фотографию Маликов.

Россияне положительно отреагировали на фотографии Маликова с сыном.

«Замечательный мужик сына вывез в Геленджик», — написала lesya_sh97.

«Зачетный фэмили лук», — считает suprunyuliya.

«Крутые парнишки в крутых штанишках», — victoria_kolushkina

«Какие классные!» — оставила комментарий певица Ирина Салтыкова.

Это второй ребенок в семье Маликовых. У него есть взрослая дочь Стефания. Певец рассказал журналистам, что старается наслаждаться каждым моментом, проведенным рядом с сыном.

Напомним, Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон. В 2000 году у пары родилась дочь Стефания. Кроме того, у супруги музыканта есть дочь Ольга от первого брака.

Отметим, ранее пародист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись со своей дочерью, когда ей было полгода. На видеозаписи девочка демонстрирует свою любовь к отцу. Так, в начале ролика артист вместе с ребенком сидит на диване и режет игрушечные овощи, а на другом кадре пародист находится уже по другую сторону камеры.

«Скажи, папочка любимый», — просит Максим Галкин.

«Любимый», — отвечает Лиза Галкина.

Максим Галкин подписал видеозапись словами «как время летит».

Ранее стало известно, что старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта определился с будущей профессией. Он решил выучиться на биохимика и отправился в Сеул, сообщает телеканал «360».