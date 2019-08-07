Алена Кравец посоветовала дочке Началовой не прибегать к пластике

Москва, 7 августа. Главная московская «светская львица» Алена Кравец дала совет дочери Юлии Началовой Вере как можно дольше воздерживаться от услуг пластических хирургов.

При этом сама Алена не скрывает, что прибегала к услугам профильных специалистов, правда, по ее словам, всего один раз, когда корректировала форму груди. Теперь же жалеет об этом.

Кравец сообщила, что доктора предупредили о том, что имплантаты могут вызвать рак груди и даже привести к летальному исходу. Такие новости подвигли ее давать советы молодым девушкам, в том числе дочери Юлии Началовой – Вере.

«В связи с этим я хочу обратиться ко всем девушкам, в первую очередь — к дочери Юлии Началовой. Хочу попросить их, буквально умоляю не уподобляться нам, а как можно дольше сохранять естественную красоту, не перекраивать себя в погоне за совершенством», — заявила «светская львица».

«У Верочки хорошая фигура, я вижу, как проступают соблазнительные женские формы, поэтому, надеюсь, она ничего не станет менять в своей внешности. Пусть бережет то, чем наградила природа, и не гонится за идеалом. Пусть любит себя такой, какая есть!» — констатировала Алена Кравец.

Как напоминает «Газета.ru», в начале июля семья покойной певицы Юлии Началовой пригрозила судебным разбирательством всем, кто продает землю с могилы артистки или иным способом пытается нажиться на трагическом событии.

Как заявила пиар-директор исполнительницы Анна Исаева, спустя время после похорон певицы на Троекуровском кладбище стали происходить странные вещи — люди «заряжают» кремы и воду, рассчитывая, что эти субстанции станут чудодейственными, используют землю с ее могилы в оккультных целях.