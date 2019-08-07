Российский самолет на водородной тяге покажут на МАКС-2019

Москва, 7 августа. Образец экологически чистого, бесшумного самолета на водородной тяге, который создали российские инженеры, покажут на авиасалоне МАКС-2019.

Двигатель воздушной машины сконструирован таким образом, что водород в нем не сжигается, а вступает в электрохимическую реакцию с кислородом. Выработанная энергия необходима для вращения винтов, при этом в атмосферу выделяется водяной пар. Инженеры отмечают, что водородная установка в 2,8 раза эффективнее, чем обычный самолетный двигатель.

Самолет «Сигма-4» имеет взлетную массу в 600 килограмм, его мощность составляет 75 Кв, дальность полета — до 300 километров. Инженеры расположили силовой агрегат на месте пассажира. Разработка может быть использована в сельском хозяйстве, в санавиации, а также в качестве аэротакси. Водородные элементы можно использовать в различных видах транспорта, а также в гаджетах и бытовой технике.

Руководитель ЦК НТИ «Новые мобильные источники энергии» Юрий Добровольский рассказал, что топливный элемент работает по аналогии с обычным аккумулятором, основу конструкции составляет устройство, которое превращает в электричество реакцию водорода с кислородом, пишут «Известия».

«Из водорода топливными элементами вырабатывается электричество при относительно невысоких температурах, не более 100 градусов Цельсия», — подчеркнул Добровольский.

Ранее стало известно, что российские инженеры-конструкторы разрабатывают прототип экраноплана «Орлан». Он будет оснащен ракетным вооружением. Планируется, что прототип будет представлен к 2027 году.

Как сообщает телеканал «360», на авиасалоне МАКС-2019 впервые будет представлен истребитель пятого поколения Су-57. Он будет находится в статической экспозиции авиасалона.