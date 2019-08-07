Невестка Пугачевой замерзла в Москве после каникул в Дубае

Москва, 7 августа. Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова пожаловалась на московские холода, приехав с отдыха в Дубае.

Краснова и Пресняков отметили в Объединенных Арабских Эмиратах годовщину свадьбы. Пара поженилась в 2017 году и с тех пор поклонники донимают влюбленных вопросами о прибавлении в семействе. Как отмечает Краснова, они пока не готовы к тому, чтобы завести ребенка и возложить на себя последующую ответственность.

«Мы вообще не загадываем. И сколько у нас будет детей, я не знаю», — ответила она на один из комментариев в соцсети.

На днях пара вернулась в Москву, которая встретила их нехарактерной для августа прохладной и дождливой погодой.

«Вот мы и в холоднючей Москве! Даже не знаю, что лучше: +12 или +39», — пожаловалась на капризы погоды Краснова.

Девушка отметила, что они с мужем быстро привыкли к дубайской жаре, хотя год назад на солнце температура зашкаливала там за +50 градусов.

«Пару дней и нам казалось, что в начале июня в Москве было так же», — отметила невестка Пугачевой.

Алене Красновой 22 года, о ней заговорили в СМИ после слухов о ее романе с внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым. Молодые люди открыли общий бизнес — они занимаются торговлей одеждой. Краснова пиарит коллекции магазина в своем Instagram.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что муж Пугачевой Максим Галкин ответил на комментарии хейтеров в соцсетях стихотворением Редьярда Киплинга.