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Задержанный в США россиянин отпущен под залог, сообщают СМИ

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Задержанный в США россиянин отпущен под залог, сообщают СМИ

Нью-Йорк, 7 августа. Россиянин Владимир Кузнецов, задержанный в США по обвинению в незаконном экспорте оружия, отпущен под залог.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с обстоятельствами дела источник, Кузнецов отпущен на свободу до суда, который может состояться в сентябре.

«Он был задержан, но для него установили залог, и он отпущен на свободу до суда. Заседание суда может состояться примерно через месяц», — приводит агентство слова источника.

Ранее стало известно о задержании в городе Дингманс-Ферри (штат Пенсильвания) россиянина Владимира Кузнецова. Американские правоохранители подозревают его в причастности к незаконному экспорту в Россию комплектующих для стрелкового оружия, произведенного в США.

В случае, если вина Кузнецова будет доказана в суде, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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Источник: ТАСС
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