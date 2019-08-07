Стало известно, сколько западные экспортеры потеряли из-за продэмбарго России

Москва, 7 августа. Западные экспортеры потеряли 46 миллиардов долларов за пять лет продэмбарго РФ. Об этом пишут РИА Новости.

Эти потери составляют примерно половину запланированного дохода бюджета Польши в 2019 году. Он должен составить 387,6 миллиарда злотых — 106,2 миллиарда долларов.

Напомним, указ о продовольственном эмбарго в отношении стран Запада был подписан президентом России Владимиром Путиным 6 августа 2014 года в ответ на санкции Запада. Запрет действует на продовольствие из США, Канады, Австрии, Норвегии, Украины, Евросоюза и других государств. Запрещено ввозить морепродукты, рыбу, мясо, колбасы, молочную продукцию, фрукты, овощи. В июне 2019 года президент РФ Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго до декабря 2020 года.

Ранее глава итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини рассказал, как российское продовольственное эмбарго влияет на аграрную сферу Италии. По его словам, рост аграрного экспорта в Россию мог бы увеличиться, если бы не эмбарго. Прандини подчеркнул, что на российском рынке места итальянских производителей заняли государства, которые не были затронуты ответными шагами Москвы. Президент Coldiretti подчеркнул, что антироссийские санкции в 2014 году со стороны ЕС «не имели никаких оснований».