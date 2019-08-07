Включать отопление летом предложил депутат Госдумы

Москва, 7 августа. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил включать отопление летом, когда температура воздуха опускается ниже нормы.

Власов написал соответствующее обращение на имя министра ЖКХ РФ Владимира Якушева. Как пишет РИА Новости, депутат сообщил, что нынешним летом он получил множество жалоб от граждан по поводу похолодания в их квартирах.

Власов отметил, что из-за плохой погоды и низкой для середины лета температуры воздуха многие считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах.

«Необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы. Прошу дать оценку данной инициативе, а также проанализировать возможность ее реализации», — написал депутат.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в первой половине августа на европейской территории страны температура воздуха опустится ниже характерной для этого времени года климатической нормы. Погода не порадует теплом жителей большинства регионов Северо-Западного федерального округа, Приволжья, а также северной части Южного федерального округа.