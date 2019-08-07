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Россиян без ноги допустили к вождению авто с ручным управлением

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Россиян без ноги допустили к вождению авто с ручным управлением

Москва, 7 августа. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, допускающее к управлению автомобилями лиц без ноги или стопы.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из его текста, лица с данным видом инвалидности могут водить машину с ручным управлением.

«Дополнить раздел I перечня медицинских показаний к управлению транспортным средством пунктом следующего содержания: отсутствие нижней конечности или стопы», — говорится в постановлении.

Ранее данной категории граждан было разрешено садиться за руль лишь в том случае, если автомобиль оснащен автоматической трансмиссией.

Отметим, что сейчас в перечень медицинских показаний для вождения авто с ручным управлением входят также люди с двумя ампутированными бедрами или голенями, со значительной деформацией стопы, а также с нижней конечностью, укороченной более чем на шесть сантиметров.

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Источник: РИА Новости
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