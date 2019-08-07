Летные испытания «Охотника» продолжатся в текущем году

Москва, 7 августа. Российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» до конца года совершит еще несколько испытательных полетов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, «Охотник» в нынешнем году совершит несколько полетов, один из которых должен пройти в полностью автономном режиме.

«Программа летных испытаний «Охотника» предусматривает выполнение в 2019 году нескольких полетов с последовательным усложнением заданий», — передает агентство слова источника.

Предполагается, что в одном из полетов стелс-беспилотник будет действовать автономно, получив лишь несколько команд с земли.

«Рассматривается возможность выполнения полностью автономного полета, без участия оператора, когда аппарат взлетает, выполняет программу и садится только под контролем собственной системы управления», — сообщил источник.

Первый полет «Охотник» совершил 3 августа, когда провел в воздухе около 20 минут, поднявшись на высоту 600 метров. Ранее в ходе испытаний беспилотник лишь приподнимался над взлетно-посадочной полосой на несколько метров, что не считается выполнением полета.

Современный летательный аппарат весит около 20 тонн и оснащен реактивным двигателем. Сообщается, что беспилотник имеет специальное покрытие, снижающее его радиолокационную заметность. «Охотник» предназначен для ведения разведки и оснащен всей необходимой для этого аппаратурой. Как отмечает «Газета.ру», его длина составляет 19 метров при размахе крыла 14 метров.