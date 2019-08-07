Российские госслужащие подтвердили знание правил «цифровой гигиены»

Москва, 7 августа. Российские госслужащие выполнили тестовое задание на знание правил «цифровой гигиены», показав высокий результат.

Тестирование госслужащих из ФСО, МЧС, Минфина, ФНС, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы и Московского метрополитена на знание правил безопасности при работе с компьютером прошло в рамках «Туристического слета — 2019». Как пишет РИА Новости, «КиберКонтрольную» провели Совет по делам молодежи Службы спецвязи и информации (СССИ) ФСО России и центр развития молодежных инициатив «Поколение права».

Задание состояло из 30 вопросов, касающихся знаний в области программного обеспечения, защиты данных и интернет-мошенничества. Из тысячи госслужащих, прошедших тест, лишь 7% получили неудовлетворительную оценку.

«Участники тестирования показали высокий результат. 84% справились с заданиями на хорошие и отличные баллы. 7% продемонстрировали явные пробелы в знаниях и получили «неуд». Остальные 9% служащих выполнили работу на удовлетворительную отметку», — сообщили организаторы исследования.

Глава Совета по делам молодежи СССИ ФСО РФ Дмитрий Татаринов подчеркнул, что кибербезопасность играет главенствующую роль во времена всеобщей цифровизации.

«Общая безопасность страны во многом в руках молодого поколения госслужащих, поэтому мы решили проверить уровень их цифровых знаний», — отметил он.

Председатель «Поколения права» Андрей Андреев высоко оценил результаты теста и рассказал, как будет проводиться такая работа в дальнейшем.

«КиберКонтрольная» — лишь первый шаг на пути к большой всероссийской акции, которая поможет охватить более пяти тысяч молодых госслужащих», — сообщил Андреев.

По его словам, масштабное тестирование госслужащих может пройти предстоящей осенью.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российские госслужащие попросили увеличить размер суточных в командировках, составляющий сегодня 100 рублей в день.