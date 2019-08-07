Украина задолжала СНГ более 300 млн рублей

Киев, 7 августа. Власти Украины задолжали СНГ более 300 миллионов рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МИД РФ.

В департаменте информации и печати МИД РФ напомнили, что Украина перестала председательствовать в Содружестве с 2014 года. Уровень участия страны в заседаниях высших уставных органов был сведен к минимуму, представители Украины были отозваны с квотных должностей в Исполнительном комитете, в 2018 году Киев объявил о закрытии представительства при СНГ в Минске.

«Свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать еще с 2014 года. Фактическая задолженность Киева составляет более 300 млн рублей», — заявили в МИД РФ.

В российском ведомстве подчеркнули, что общая задолженность и порядок ее погашения определит Совет глав правительств Содружества, однако такое решение пока не принято.

МИД РФ напомнил, что Украина остается членом СНГ. Ее регулярно приглашают на заседания высших уставных органов, информируют об итогах заседаний и так далее. Отмечается, что Украина может продолжать участвовать в заседаниях, Киев не присылал никаких уведомления о выходе из СНГ.

Председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что новое руководство Украины прагматично подойдет к вопросу и сохранит членство страны в СНГ.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. К власти пришла оппозиция, которая провела в стране новые президентские выборы, на них победил Петр Порошенко. Он придерживался политики отказа от участия Киева в работе СНГ, поскольку площадка содружества якобы «не способствовала продвижению интересов Украины».

21 апреля 2019 года на Украине прошел второй тур президентских выборов, в которых победил Владимир Зеленский. С приходом к власти нового президента нет четкого понимания, как Украина поведет себя в отношении организации.