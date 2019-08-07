Аэропорт Магадана возобновил прием рейсов после циклона

Магадан, 7 августа. Аэропорт Магадана начал прием рейсов из регионов России, прерванный из-за сильной непогоды.

Во вторник утром появилась информация о задержках рейсов в аэропорту Магадана, где сильный ветер сопровождался ливнями. Аэроузел не принимал самолеты, вылеты отсюда также задерживались. С отступлением атмосферного фронта аэропорт возобновил сообщение, первым приняв самолет из Москвы, пережидавший нелетную погоду на Камчатке.

«В среду в Магадан прибыл рейс 6289 из аэропорта «Шереметьево», пережидавший непогоду в Петропавловске-Камчатском. В ближайшее время ожидается прибытие самолета из Хабаровска, который должен был выполнить рейс во вторник», — сообщается на сайте аэропорта.

Проливные дожди обрушились на Магаданскую область в воскресенье, 4 августа. В Тенькинском и Сусуманском округах из-за подъема воды в реках введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Силы и средства МЧС по региону приведены в состояние повышенной готовности.