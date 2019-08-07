Прилучный поставил Муцениеце ряд условий после свадьбы



Москва, 7 августа. Актриса Агата Муцениеце рассказал о конфликтах с супругом Павлом Прилучным из-за вспыльчивого характера мужа. По ее словам, после свадьбы он выдвинул ей ряд условий.

Как сообщает Teleprogramma.pro, по словам Муцениеце, после свадьбы Прилучный настоял на выполнении ряда условий. Первым делом он запретил супруге сниматься в некачественных фильмах. По мнению актера, он как кормилец в семье может соглашаться на любые проекты ради заработка. А его избранница должна тщательно изучать сценарии, и не идти на поводу у сценаристов.

Кроме того, Прилучный запретил супруге участвовать «в киношных посиделках» после съемок. По мнению артиста, замужняя женщина вполне может поужинать в своем гостиничном номере в компании подруг, вместо того, чтобы проводить время в ресторанах.

Ранее в интервью сам Прилучный признавался, что всегда старается проводить свободное время только со своей семьей.

В начале года на телеканале НТВ вышел сериал «Возмездие», главные роли в котором исполнили Прилучный и Муцениеце. Драматический боевик рассказывает о спецназовце ГРУ, который возвращается из Сирии в родной город и ради спасения дочери ввязывается в местные криминальные разборки.

В интервью RT актриса призналась, что на экране было сложно играть зарождающуюся любовь после семи лет совместной жизни. По ее словам, в первые дни ей было слегка неловко: «Мне казалось, что я все делаю плохо, а Паша это видит, но молчит».

Говоря о впечатлениях от работы с Прилучным и Муцениеце, режиссер сериала Давид Ткебучава отметил, что сотрудничество с ними далось ему легко и никаких трудностей из-за того, что в реальной жизни актеры являются мужем и женой, не возникало.