Отдых на Мальдивах закончился переломом для Юлианны Карауловой

Москва, 7 августа. Российская певица Юлианна Караулова сломала палец во время отпуска на Мальдивах, но не отказалась от йоги.

Отдыхая на море, Караулова сообщила своим поклонникам в Instagram, что получила травму — она сломала палец на ноге. Подробностей певица не рассказала, отметив, что все произошло «по нелепой случайности». Судя по снимкам, которые продолжает публиковать звезда шоу-бизнеса, перелом не помешал ее отдыху. Впрочем, многочисленные пожелания скорейшего выздоровления в комментариях не оставили Юлианну равнодушной. Она поблагодарила фолловеров за приятные слова и еще раз подчеркнула, что не произошло ничего критического.

«Спасибо за беспокойство! Я немного прихрамываю, но в целом все ок!» — написала она.

Караулова рассказала, что пошла со сломанным пальцем на занятия йогой и продолжает отдыхать в свое удовольствие.

«Здесь вполне себе тихий рай. Возвращаюсь сюда снова и снова при всей любви к открытию новых мест в путешествиях», — сообщила певица.

Юлианна Караулова родилась в Москве в 1988 году. 16 лет спустя она стала финалисткой шоу «Фабрика звезд» на Первом канале, затем выступала в группе «5sta Family» и со временем начала сольную карьеру, параллельно работая на телевидении. В ее дискографии — три сольных альбома, последний из которых вышел в марте 2019 года.

Ранее «Газета.ру» рассказала о том, где предпочитают проводить отпуск звезды российского шоу-бизнеса. К примеру, Ольга Бузова побывала в Вероне и Сен-Тропе, а Ксения Собчак отправилась на Сардинию со своим возлюбленным Константином Богомоловым.