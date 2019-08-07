Ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17 стартовала в США

Вашингтон, 7 августа. С мыса Канаверал был произведен старт ракеты Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17. Трансляцию запуска ведет сайт SpaceX.

Ракета была запущена в 19:23 (02:23 по московскому времени) с пускового комплекса 40 на базе ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, штат Флорида. Как сообщает SpaceX, спутник будет выведен на орбиту примерно через полчаса после запуска ракеты-носителя.

Спутник AMOS-17 принадлежит компании Space Communication и считается самым современным спутником, обслуживающим Африку. Благодаря ему, качества и масштабы вещания, а также широкополосной передачи данных, на этом континенте существенно улучшатся. Ожидается, что он проработает не менее 20 лет, пишет RT.

Ранее Газета.ru сообщала о пуске тяжелой ракеты Falcon Heavy.

Месяцем ранее появилось видео неудачной посадки ступени Falcon Heavy на платформу в океане. Попытка осуществить управляемую посадку многоразовой первой ступени ракеты Falcon Heavy платформу в Атлантическом океане не увенчалась успехом.