Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказала о тайном браке 

Москва, 7 июля. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки», актриса София Каштанова, не афиширующая свою личную жизнь, рассказала о тайном браке.

Как сообщает портал ОА, актриса долгое время скрывала своего избранника от общественности. Слухи о романтической связи с Артемом Семакиным она категорически опровергла. Чтобы избежать новой волны приписываемых ей романов, артистка рассказала журналистам, что ранее тайно вышла замуж. При этом имя своего избранника она называть отказалась.

Каштанова уточнила лишь, что ее супруг не связан с шоу-бизнесом.

«Мой муж наполовину армянин, и у него более восточное представление о семье и женских обязанностях. Увы, я не вписываюсь в эти рамки», — рассказала артистка.

От журналистов ей удавалось скрывать и свою беременность. Как пишет портал, ребенка актриса родила в Мексике, где проживает ее мать с отчимом.

В конце прошлого года в продолжение сериала был снят полноформатный фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Как сообщал RT, картина сразу же вырвалась в лидеры проката.

Ранее о тонкостях семейной жизни журналистам рассказал кинорежиссер Резо Гигинеишвили. По его словам, он не сторонник «штампа в паспорте» и на заключение брака решился лишь потому, что это было важно для его избранницы Надежды Оболенцевой. По словам режиссера, главным в отношениях является доверие, в основе которого лежит личная свобода. Все остальное — «просто формальности и ритуалы».