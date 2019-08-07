Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Двенадцать  человек пострадали в ДТП с автобусом на Сахалине

32
0 Оставить комментарий

Двенадцать  человек пострадали в ДТП с автобусом на Сахалине

Южно-Сахалинск, 7 августа. Двенадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса на Сахалине. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по региону.

«Пострадали 12 человек, кого-то госпитализировали, кто-то добрался до больницы сам. Характер травм уточнить пока не можем», — сообщил сотрудник управления.

По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел на 134 километре автомобильной дороги Южно-Сахалинск — Оха неподалеку от населенного пункта Тихая. По пока невыясненным обстоятельствам, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Причины аварии сейчас уточняются, пишет RT.

В момент аварии в салоне находился 21 пассажир. На место происшествия выехали сотрудники противопожарной службы Сахалинской области, а также полицейские и бригады скорой помощи. В настоящий момент ограничения движения на данном участке автодороги нет.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров