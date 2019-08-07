Актриса Шарыкина рассказала, как ей помогал Андрей Миронов

Москва, 7 августа. Советская и российская актриса Валентина Шарыкина рассказала, как ей в молодости помогал Андрей Миронов.

Шарыкина училась вместе с ним на одном курсе в училище имени Щукина. Миронов по-дружески опекал молодую актрису.

Она призналась, что никогда не была влюблена в Андрея Миронова. Актриса пояснила, что Миронов не обращал на нее внимания, поскольку она была очень скромной. Шарыкина подчеркнула, что у нее «не было шансов».

«Я приехала из Иркутска. Ходила в бабушкиных стоптанных туфлях и маминой старой кофте», — вспомнила актриса.

Валентина Шарыкина рассказала, что Андрей Миронов сыграл важную роль в ее судьбе. Актриса пояснила, что плохо училась, а Миронов был старостой группы. Он взялся подтянуть ее по многим предметам.

«Придумал сценку, где дамочка не выговаривала букву л. Благодаря этому я сдала важный экзамен на втором курсе», — рассказала Шарыкина.

По ее словам, благодаря Миронову она устроилась в Театр сатиры: Шарыкина с блеском заменила заболевшую партнершу актера.

Также актриса рассказала, что в один из периодов своей жизни имела алкогольную зависимость. Избавиться от пагубной привычки ей помогла икона.

«Однажды я поставила на ночь около иконы рюмочку. И слышу, как рюмка хрустнула. С тех пор я ненавижу алкоголь. Не пью его совсем», — рассказал актриса.

Валентина Шарыкина родилась 25 февраля 1940 года в Киеве. В 1962 году она закончила Училище имени Бориса Щукина и стала актрисой Московского театра сатиры.