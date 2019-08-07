Генконсульство РФ не получало уведомлений о задержании Кузнецова

Нью-Йорк, 7 августа. Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает, что не получало от властей США уведомлений о задержании россиянина Владимира Кузнецова.

Во вторник генконсульство разместило в своем Twitter заявление, касающееся ситуации с арестом россиянина.

«Каких-либо уведомлений о задержании россиянина от официальных властей США не поступало. Генконсульство держит вопрос на контроле и предпринимает необходимые усилия по установлению всех обстоятельств дела», — говорится в заявлении.

Дипмиссия подчеркивает, что располагает лишь неофициальной информацией о задержании 6 августа в городе Дингманс Ферри (штат Пенсильвания) гражданина России Кузнецова.

«Его подозревают в попытке незаконной пересылки в Россию комплектующих к оружию, произведенному в США», — уточнили в генконсульстве.

Ранее стало известно, что Кузнецов арестован по подозрению в незаконном экспорте из США в Россию деталей стрелкового оружия и принадлежностей к нему.

«В федеральном суде Бруклина было обнародовано заключение по обвинению гражданина РФ Владимира Кузнецова в незаконном экспорте, попытке экспорта и заговоре с целью экспорта частей и принадлежностей к огнестрельному орудию из США лицам в России», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение ТАСС.

В случае признания Кузнецова виновным ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как пишет «Газета.ру», Кузнецов отправлял запчасти к оружию в Россию по почте.