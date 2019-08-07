Сирийские войска отбили поселок Арбаин на северо-западе провинции Хама

Дамаск, 7 августа. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ополченцев из Сил национальной обороны вернули под свой контроль населенный пункт Арбаин на северо-западе провинции Хама.

Как сообщает ТАСС, сирийские войска ликвидировали не менее 45 боевиков из экстремистской группировки «Джейш аль-Изза», воюющей на стороне террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ).

Ранее во вторник сообщалось, что ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположениям радикалов «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» в районе города Кафр-Зета, предместьях деревень Арбаин и Закят.

В случае полного разгрома противника САА выйдет к административной границе с соседней провинцией Идлиб и приблизиться к городу Хан-Шейхун, который находится на стратегическом шоссе Хама — Алеппо.

Отметим, во вторник террористы нанесли ракетные удары по населенным пунктам Джурин, Аль-Джейид и Айн Сулейму на севере Хамы. В результате обстрела погибли женщина и ребенок. Кроме того, шесть мирных жителей получили тяжелые осколочные ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.