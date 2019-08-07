Полиция задержала возможного убийцу Михаила Круга

Москва, 7 августа. Подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга был привезен в его дом в Твери для проведения следственного эксперимента. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сестру покойного шансонье Ольгу Медведеву.

По ее словам, возможного убийцу привезли в дом для проведения следственного эксперимента. Она в этот момент находилась в соседнем доме.

«Меня предупредили заранее, попросили убрать лишние вещи из дома, острые предметы. В автозаке привезли человека в наручниках, я из окна его не смогла толком разглядеть, но раньше его не видела. Что происходило в доме, не знаю»,— рассказала Медведева.

Ранее сообщалось, что дом, где жил Круг, оцепили сотрудники полиции. Кроме них, там работали сотрудники Росгвардии, Следственного комитета и ОМОН. Когда следственный эксперимент был завершен, оцепление сняли.

Нападение на Михаила Круга было совершено в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в поселке Мамулино (микрорайоне Твери). Двое неизвестных злоумышленников сначала напали на тещу Круга. Когда же на крики женщины прибежал музыкант, то преступники выстрелили в него из пистолета. Круг получил два тяжелых огнестрельных ранения, его отвезли в Тверскую городскую больницу №6, пишет газета «Известия».

Михаил Круг, несмотря на усилия врачей, скончался утром 1 июля. Вдова Михаила Круга Ирина уверена, что к убийству причастна банда «Тверские волки». Правда, следствие не смогло доказать эту версию. Убийцы шансонье до сих пор не найдены.