Недорогой аналог шведской бронестали создадут в России

Москва, 7 августа. Специалисты «Военно-промышленной компании» (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали. Она будет аналогом зарубежной продукции при меньшей стоимости. Об этом рассказал журналистам генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

По его словам, продукция будет представлять аналог шведской броневой стали. Стоимость российской продукции будет на уровне в 120-150 тысяч рублей, при стоимости зарубежного аналога в 250 тысяч рулей. ВПК сотрудничает с российскими гигантами-производителями стали.

Также ВПК планирует выпустить на рынок бронекерамику. Красовицкий подчеркнул, что при производстве керамической брони компания будет работать со многими контрагентами.

«По керамике у нас, во-первых, есть собственные производители внутри большого нашего холдинга, а также, естественно, будем использовать опыт наших контрагентов», — рассказал Красовицкий.

Напомним, «Военно-промышленная компания» производит бронеавтомобили «Атлет», «Медведь», «Тигр», «Тигр-2», а также бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82.