Генпрокурор Украины рассказал о подозреваемых в убийстве Шеремета

Киев, 7 августа. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие располагает данными об участниках убийства журналиста Павла Шеремета.

Луценко рассказал, что в ходе расследования удалось установить вероятных участников убийства журналиста, однако данных пока собрано недостаточно, пишет RT.

«Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий», — заявил генпрокурор.

Он подчеркнул, что в ходе расследования были допрошены «сотни лиц» и проверены «десятки тысяч». По словам Луценко, Украина привлекла к этому делу иностранных специалистов, и следственная команда «делает все возможное».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с собранными в ходе следствия материалами, после чего заявил, что убийство Шеремета не останется нераскрытым.

«Из того, что увидел, не могу говорить, в какой срок, но думаю, что будет результат», — сказал президент.

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве в результате срабатывания взрывного устройства, установленного в его автомобиле. Репортер погиб в 07.45 утра в нескольких десятках метров от собственного дома.

Тогда были изъяты записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент взрыва. Сообщалось, что на видео также попал подозрительный мужчина, который что-то делал рядом с машиной журналиста накануне трагедии. За истекшие три года правоохранительные органы Украины так и не установили личности виновных в совершении преступления.

Шеремет много лет работал в России, в том числе на Первом канале, а с 2010 года был сотрудником украинских СМИ. Сообщалось, что в ночь перед взрывом за репортером вела слежку Служба безопасности Украины.

Как пишет «Газета.ру», за прошедший год были зафиксированы атаки на 78 украинских журналистов.