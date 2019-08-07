Названы лауреаты специальной премии Мильнера по физике 

Москва, 7 августа. Спецпремия Breakthrough Prize по фундаментальной физике в три миллиона долларов досталась авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.

Награду разделят американские физики Дэниэл Фридман, Петер ван Ньивенхейзен и сотрудник ЦЕРНа Серджио Феррара, передает N+1.

Премию Breakthrough Prize, прозванную «Научным Оскаром», учредил российский предприниматель Юрий Мильнер в 2012 году. Специальная премия может быть присуждена в любой момент, а достижение ученых не имеет времени.

Феррара, Фридман и Ньивенхейзен — создатели супергравитации, теории, которая успешно интегрировала силу тяжести в особый вид квантовой теории поля (теории, которая описывает фундаментальные частицы и силы природы с точки зрения полей, воплощающих законы квантовой механики). Для этого ученые включили в теоретическую модель частицу под названием «гравитино» — партнера гравитона, который гипотетически переносит гравитационное взаимодействие.

Неделей ранее RT сообщал, что старшеклассник Даниил Казанцев из Екатеринбурга вошел в пятерку победителей конкурса юных ученых Google Science Fair. Он также получил премию Lego Education Builder — грант в размере 15 тыс. долларов.

Даниил представил на конкурс компактное устройство, которое может интерпретировать язык жестов и способно заменить сурдопереводчика. Разработка Даниила позволяет с помощью электромиографии (регистрации электрической активности мышц) определять положение рук в пространстве, а устройство переводит жесты в слова.