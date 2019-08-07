Посольство США в Москве подтвердило отставку Хантсмана

Москва, 7 августа. Посол США в РФ Джон Хантсман уходит в отставку. Эту информацию официально подтвердили в посольстве США в Москве.

О возможной отставке Хантсмана с должности посла США в России стало известно после публикации газетой Salt Lake Tribune копии письма дипломата, в котором тот информировал президента США Дональда Трампа о своем намерении покинуть должность 3 октября 2016 года.

«Я могу подтвердить, что это то письмо, которое отправил посол», — заявил представитель американской дипмиссии, отвечая на вопросы журналистов.

Стоит отметить, что Хантсман был назначен послом США в России в 2017 году. Тогда Хантсман заявил, что он планирует работать в должности посла до 2020 года, после чего намерен вернуться в США.

Предполагается, что после отставки Хантсман будет баллотироваться на должность губернатора штата Юта. Он уже занимал эту должность с 2004 по 2009 год.

За время работы послом Хантсман неоднократно делал антироссийские заявления. Так, в апреле 2019 года Хантсман заявил, что американские авианосцы помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру».