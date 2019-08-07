Шоумена Гудкова заподозрили в тайной свадьбе

Москва, 7 августа. Шоумен Александр Гудков спровоцировал слухи о своей тайной свадьбе, опубликовав фото с обручальным кольцом на пальце.

На фото, опубликованных в Instagram, Гудков продемонстрировал кольцо на безымянном пальце правой руки, что незамедлительно вызвало массу слухов среди его поклонников — они заподозрили кумира в том, что он тайно женился и начали писать поздравления в комментариях.

Отметим, что о личной жизни артиста практически ничего не известно — он тщательно избегал любых разговоров об этом и проигнорировал поздравительные слова в социальной сети. Впрочем, недавно в СМИ появилась информация, что Гудков на протяжении нескольких лет встречается со своей возлюбленной, имя которой тщательно скрывает от прессы. По некоторым данным, избранницей шоумена стала Мария Чекалина, которая работает вместе с ним на съемках, выступая в качестве стилиста и имиджмейкера.

Ни сам Александр, ни его девушка по-прежнему никак не комментируют слухи о взаимной симпатии, но появление кольца на руке артиста позволяет предположить, что их роман перетек в нечто большее. Ранее в одном из интервью Гудков признался, что хочет завести детей.

«Много у меня крестников, а своих пока нет. Поэтому надо успевать, а то скоро буду «старородящей», — пошутил он.

Как предполагают поклонники, артист уже сделал первый шаг к тому, чтобы стать отцом.

Александру Гудкову 36 лет, на «большую» сцену, как и многие коллеги по юмористическому жанру, шоумен пробился из КВН. Карьеру на телевидении он сделал в качестве сценариста программы «Comedy Woman», также принимал участие в съемках шоу Первого канала «Yesterday Live» и «Вечерний Ургант».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российская певица Нюша отметила годовщину свадьбы в Париже.