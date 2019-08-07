Мединский провел экскурсию по Кремлю для Тарантино

Москва, 7 августа. Американский режиссер Квентин Тарантино посетил российский Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» вместе с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Режиссер появился на Красной площади ровно в назначенное время. Он был одет в темные джинсы и синий свитер. Владимир Мединский сам провел большую часть экскурсии для Тарантино. Прославленный режиссер оценил царь-пушку и даже потер на счастье царь-колокол. Ему очень понравилась экскурсия по музею.

«Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом с Кремлем?» — поинтересовался режиссер.

Ему ответили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи.

Также Тарантино уточнил, правда ли, что в Кремлевской стене захоронен музыкант Дин Рид. Владимир Мединский рассказал, что у Кремлевской стены похоронен писатель Джон Рид. Он умер от сыпного тифа в Москве в 1920 году.

Режиссер также посетил выставку «Хранители времени», которая посвящена реставрации.

Тарантино приехал в Москву на российскую премьеру своего нового фильма «Однажды в Голливуде». Она состоится 8 августа. Днем ранее режиссер, а также продюсеры картины Шеннон Макинтош и Дэвид Хейман пообщаются с прессой.

Напомним, события в «Однажды в Голливуде» разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Действия картины происходит на фоне убийства актрисы Шэрон Тейт бандой Чарльза Мэнсона. В картине сыграли Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби, сообщает «Газета.ru».

Отметим, что это не первый приезд Тарантино в Россию, в 2004 году он посетил XXVI Московский международный кинофестиваль.