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Настя Каменских продемонстрировала три своих новых костюма

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Настя Каменских продемонстрировала три своих новых костюма

Москва, 7 июля. Певица Анастасия Каменских опубликовала в своем Instagram три фотографии, на которых она запечатлена в разных образах.

Каменских в настоящее время отдыхает вместе со своим мужем в Италии, где супружеская пара проводит «второй медовый месяц». На своей странице в Instagram певица публикует фотоотчеты, в которых делится впечатлениями от супружеской жизни.

Она отметила, что каждый брак должен быть основан на взаимной поддержке, и огромное значение должны играть любовь и «интимный аспект».

Также она опубликовала три фотоснимка, на каждом из которых она запечатлена в различных костюмах. На первом Каменских носит летний джинсовый сарафан, на втором – синее платье в мелкий белый горошек, на третьем – джинсовые шорты с простым белым топом. На всех фотографиях певица запечатлена в замшевых полусапожках.

Напомним, что в мае артисты праздновали 13 лет с даты создания дуэта. В настоящее время совместная творческая деятельность пары «поставлена на паузу». Потапенко занялся продюсированием и написанием хитов для сольного проекта Каменских. Тогда же стало известно, что музыкальный дуэт обрел новый статус — Потапенко и Каменских стали мужем и женой. Торжество проходило в закрытом режиме, поэтому фотографий и видео с мероприятия практически нет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#miaitalia❤️????????

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#miaitalia❤️????????

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

 

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Источник: Instagram Анастасии Каменских
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