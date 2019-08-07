Недавно женившийся Гигинеишвили признался, что не верит в брак

Москва, 7 августа. Кинорежиссер Резо Гигинеишвили дал откровенное интервью о своем браке с Надеждой Оболенцевой, рассказав журналистам, что решился на штамп в паспорте только ради возлюбленной.

«Честно говоря, не знаю, зачем люди женятся. Мне вся эта история с загсом и печатью эстетически не близка. Меня просто отец так воспитал, что данное слово и есть мое решение. Если я говорю да, это значит да, и никак иначе», — рассказал Гигинеишвили в интервью журналу GRAZIA.

По словам режиссера, главным в отношениях является доверие, в основе которого лежит личная свобода. Все остальное — «просто формальности и ритуалы».

«С другой стороны, если эти формальности важны для человека, которого любишь, почему нет?» — добавил режиссер.

Гигинеишвили и Оболенцева отпраздновали свадьбу меньше месяца назад. На торжество были приглашены только близкие друзья пары.

В 2017 году Гигинеишвили развелся с дочерью Никиты Михалкова Надеждой, сообщала «Газета.ру». Супруги находились в браке около семи лет. У них двое детей — Нина и Иван.

Ранее Никита Михалков раскритиковал сюжеты популярных телевизионных шоу. В своей программе «Бесогон» он отметил, что многие шоу делают рейтинги на скандалах, грязи и выяснении отношений. По мнению Михалкова, популярность таких телешоу свидетельствует о своеобразном «сбое матрицы» русского человека. Как считает режиссер, исчезают такие человеческие качества, как сострадание, жалость, искренность.