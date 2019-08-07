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Три человека утонули в море во время шторма в Сочи

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Три человека утонули в море во время шторма в Сочи

Сочи, 7 августа. Пятибалльный шторм на Черном море унес жизни трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сергея Домората.

По его словам, жертвами стихии стали трое иногородних граждан. Они купались на диких пляжах, игнорируя технику безопасности. Спасатели предотвратили гибель почти 20 человек, которых вовремя извлекли из воды.

Пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщила о гибели двух человек: 25-летнего мужчины и его 12-летнего племянника.

В администрации Сочи заявили, что во время штормов на пляже будет усилен контроль.

«Если человек в шторм лезет в воду и не реагирует на требования спасателей, нужно тут же вызывать наряд полиции», — заявил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

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Источник: ТАСС
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