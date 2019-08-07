На концерте Rammstein в Риге загорелись декорации 

Рига, 7 июля. На концерте известной своими огненными шоу немецкой группы Rammstein в Риге загорелись декорации, сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы.

Вечером во вторник легендарные Rammstein, известные своей любовью к пиротехническим шоу, выступили в столице Латвии. Как сообщают очевидцы, на стадионе загорелась декорация, организаторы профессионально потушили возгорание.

На видео, которое ФАН передали очевидцы, видно, что после очередной вспышки пламени загорается верхняя часть декорации, где установлен флаг группы.

В прошлую пятницу Rammstein выступили в Санкт-Петербурге. При этом выступление немцев некоторые жители Северной столицы приняли за пожар на «Газпром Арене». В соцсетях они опубликовали видео, запечатлевшее клубы дыма и отблески огня, поднимающиеся со стадиона на Крестовском острове.

Однако огонь и клубы дыма оказались лишь частью мощного представления Rammstein.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, перед концертом музыканты прогулялись по улицам Петербурга. Участники группы посетили «Эрмитаж», где пообщались с фанатами, после чего они разошлись по городу осматривать достопримечательности.

Лидер группы Тилль Линдеманн опубликовал на своей странице в Instagram короткий видеоролик, в котором поприветствовал жителей Северной столицы громогласным «Сант-Петерсбуррррг!».

Rammstein отправились в мировое турне в поддержку нового безымянного альбома, премьера которого состоялась 17 мая. Это седьмой студийный альбома. В пластинку вошли 11 песен.