Луценко назвал статус Порошенко в уголовных делах, возбужденных на Украине

Киев, 7 августа. Пятый президент Украины Петр Порошенко является свидетелем во всех уголовных делах, в которых фигурирует его имя. Об этом заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

Против Порошенко было возбуждено 14 уголовных дел, заявлял ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба. Расследуются дела о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в «Центрэнерго», о незаконным владении телеканалом «Прямой», о государственной измене из-за провокации ВСУ в Керченском проливе.

Также возбуждены дела о фальсификации документов, необходимых для формирования депутатских фракций в 2016 году, о незаконном назначении правительства и захвате власти.

Кроме того, Порошенко грозит еще одно уголовное дело из-за отдыха на Мальдивах по поддельным документам. Бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что в 2018 году экс-президент семь дней был на отдыхе. При этом все члены его семьи использовали поддельные паспорта для выезда за границу.

Ранее Петр Порошенко заявил, что не боится уголовного преследования. Политик подчеркнул, что несет ответственность «перед страной, украинской народом и перед миром», сообщает «Газета.ru».

По сообщениям украинских СМИ, Порошенко покинул страну 29 июля и вместе семьей улетел в Турцию. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский высказал мнение, что бывший президент страны может не вернуться назад. По его словам, перед отъездом Порошенко обналичил из банка «полтонны стодолларовых бумаг».