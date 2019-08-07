Поклонники пришли в восторг от нового образа Барановской

Москва, 6 августа. Телеведущая Юлия Барановская, в прошлом супруга экс-полузащитника «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина, поразила поклонников шикарным платьем стального цвета.

Барановская вместе с детьми отдыхает в Греции в отеле Sani Resort official. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, который снял ее сын.

«Настроение — огонь», — подписала ролик Барановская.

Подписчики телеведущей высоко оценили ее образ. Многие подчеркнули, такой фасон платья подчеркивает фигуру Юлии.

«Как можно было потерять такую красавицу? Твой муж — дурак, я извиняюсь», — пишет пользователь под ником sebichka1234.

«Это прекрасно, все и платье, и Юля, и конечно сынулька оператор, все. Здорово! Будьте счастливы и успешны!» — обратилась к телеведущей amarazagorodniaia.

«Юля, какое шикарное платье, Вам очень идет! Просто красавица!» — поделилась впечатлениями natali_crado.

«Да уж, Аршавин наверное готов себя укусить за попу», — уверена klimovichyulia73.

Впрочем, не все оказались благосклонны к Барановской: под постом некоторые пользователи упрекнули ее в том, что вся ее карьера основана на хайпе и отсуженных у бывшего мужа денег. Однако стоит отметить, что критиков было в разы меньше, чем тех, кто оставил комплименты в комментариях под видео.

«Мелкая и кривенькая воображала», — написала utkinanataliia.

«А вот не было б бабла, наверное не выпендривалась б» — считает iuliiailina91.

В июле СМИ сообщили, что Барановская якобы тайно вышла замуж в Камбодже. Однако позднее телеведущая опровергла эти слухи. Как сообщала «Газета.ру», таблоиды предполагали, что избранником Барановской стал журналист Александр Телесов. Барановская заявила, что Телесов ее старый друг и товарищ, и романтические отношения их не связывают.